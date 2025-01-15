«Потенциал стартового вратаря НХЛ». The Athletic — об игре голкипера СКА Заврагина

Североамериканский журналист Кори Пронман в статье на портале The Athletic оценил игру голкипера СКА Егора Заврагина. Напомним, голкипер был выбран на драфте НХЛ — 2023 «Филадельфией Флайерз» под общим 87-м номером.

«Заврагин проводит потрясающий сезон в КХЛ, став важным вратарём СКА. Он очень атлетичный вратарь, который может совершать множество сложных сейвов. У него есть скорость, необходимая для совершения сейвов именно в НХЛ. Егор может быть немного чрезмерно агрессивным и хаотичным у ворот, но, как правило, хорошо читает игру. У него отличный набор качеств, и он выглядит как игрок с потенциалом стать стартовым вратарём в НХЛ», — сказано в статье.