Гендиректор «Югры»: в клубе созданы условия и инфраструктура на уровне ряда команд КХЛ

Генеральный директор хоккейного клуба OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ «Югра» Василий Филипенко рассказал об условиях и инфраструктуре в ханты-мансийском клубе.

«Условия и вся инфраструктура в «Югре» на уровне некоторых команд КХЛ. Разумеется, в элите отечественного хоккея совершенно другой уровень зарплат, но во Всероссийской хоккейной лиге этих средств достаточно для достижения высоких результатов. По финансовой обеспеченности мы входим в топ-8 команд ВХЛ. Конечно, имея неограниченные ресурсы, добиваться любой цели проще, но все мы знаем, что бюджет не является гарантией успеха», — цитирует Филипенко ТАСС.

Напомним, «Югра» выступала в Континентальной хоккейной лиге с 2010 по 2018 год.