«Сибирь» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 15 января, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 января 2025, среда. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Состав «Сибири»:

Фото: «Сибирь»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 42 очка за 43 игры.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей.