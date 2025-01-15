«Сибирь» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
Сегодня, 15 января, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Состав «Сибири»:
Фото: «Сибирь»
Состав «Трактора»:
Фото: «Трактор»
«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 42 очка за 43 игры.
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей.
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