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Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
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Сибирь — Трактор: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Сибирь» — «Трактор»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 15 января, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду челябинский «Трактор». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Сибирь» – «Трактор» 13 января можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Сибири»:

Фото: «Сибирь»

Состав «Трактора»:

Фото: «Трактор»

«Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 42 очка за 43 игры.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 61 очком после 46 матчей.

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