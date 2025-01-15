Дмитрий Губерниев высказался про ограбление дома Евгения Малкина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ограбление российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Ужасно жалко Малкина, какие у нас беспринципные воры пошли. Надеюсь, что американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, по данным источника, в результате происшествия пропали три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста.

Российский форвард Евгений Малкин всю свою карьеру в НХЛ провёл в составе «Питтсбург Пингвинз» и трижды становился с этим клубом обладателем Кубка Стэнли — в сезонах-2008/2009, 2015/2016 и 2016/2017.