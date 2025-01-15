Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Губерниев высказался про ограбление дома Евгения Малкина

Дмитрий Губерниев высказался про ограбление дома Евгения Малкина
Комментарии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ограбление российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Ужасно жалко Малкина, какие у нас беспринципные воры пошли. Надеюсь, что американская полиция сработает так же доблестно, как и российская, которая в таких случаях всегда раскрывает преступления», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, по данным источника, в результате происшествия пропали три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста.

Российский форвард Евгений Малкин всю свою карьеру в НХЛ провёл в составе «Питтсбург Пингвинз» и трижды становился с этим клубом обладателем Кубка Стэнли — в сезонах-2008/2009, 2015/2016 и 2016/2017.

Материалы по теме
«Совсем не та Америка, в которую я когда‑то приехал». Фетисов — об ограблении дома Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android