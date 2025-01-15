Главный тренер «Колорадо» Беднар рассказал о восстановлении Валерия Ничушкина

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал восстановление российского нападающего клуба Валерия Ничушкина.

«Это травма нижней части тела. Мы начали работать над её устранением, всё шло хорошо. Он пару раз выходил на лёд, но почувствовал дискомфорт, поэтому пришлось немного притормозить и снова начать процесс восстановления», — приводит слова Беднара The Denver Post.

Напомним, Ничушкин получил травму нижней части тела, когда во втором периоде встречи с «Виннипегом» россиянин попал под силовой приём со стороны канадского защитника «Джетс» Логана Стэнли и больше не возвращался на лёд.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 21 матч и набрал 17 (11+6) очков.