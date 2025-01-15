Сушинский: отставка Ротенберга из СКА вообще невозможна. Кто его снимет? Сам себя?

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Не так часто смотрю СКА в этом сезоне, поэтому не могу что-то говорить конкретное. Но у них вообще интересный хоккей: много забивают и быстро играют. Слухи про отставку Ротенберга? Думаю, она вообще невозможна. Кто же его снимет? Сам себя?

Понятно, неудачные серии бывают. Но Ротенберг же сам сказал в каком-то интервью, что никуда не уйдёт из СКА. Тогда о чём говорить? Пойдёт ли на пользу его возможный уход? Иногда нужно что-то менять, конечно же. В Омске вот поменяли тренера, и команда стала играть хорошо», — цитирует Сушинского Sport24.

Напомним, СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга имеют в активе 55 очков после 44 сыгранных встреч.