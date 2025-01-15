«НХЛ должна сделать ему новые перстни». Депутат Госдумы — об ограблении дома Малкина

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв заявил, что Национальная хоккейная лига должна сделать новые чемпионские перстни для российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Дом россиянина в Питтсбурге был ограблен, а среди похищенного оказались перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«Очень прискорбно, что дом Малкина ограбили. Чемпионские перстни являются одними из самых престижных трофеев для любого хоккеиста, играющего в НХЛ. Это очень имиджевая награда и реликвия, плюс они имеют большую ювелирную ценность.

Правоохранительные органы США должны найти преступника. Политической подоплёки в ограблении российского спортсмена я не вижу. Думаю, просто позарились на чемпионские перстни. Нашим ребятам в Америке нужно аккуратнее относиться к своему имуществу. Если всё-таки не найдут преступника и пропавшие награды, Малкину нужно обратиться в НХЛ. Учитывая статус и значимость Малкина, НХЛ должна сделать ему новые перстни», – цитирует Свищёва «ВсеПроСпорт».