Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«НХЛ должна сделать ему новые перстни». Депутат Госдумы — об ограблении дома Малкина

«НХЛ должна сделать ему новые перстни». Депутат Госдумы — об ограблении дома Малкина
Аудио-версия:
Комментарии

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв заявил, что Национальная хоккейная лига должна сделать новые чемпионские перстни для российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина. Дом россиянина в Питтсбурге был ограблен, а среди похищенного оказались перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

«Очень прискорбно, что дом Малкина ограбили. Чемпионские перстни являются одними из самых престижных трофеев для любого хоккеиста, играющего в НХЛ. Это очень имиджевая награда и реликвия, плюс они имеют большую ювелирную ценность.

Правоохранительные органы США должны найти преступника. Политической подоплёки в ограблении российского спортсмена я не вижу. Думаю, просто позарились на чемпионские перстни. Нашим ребятам в Америке нужно аккуратнее относиться к своему имуществу. Если всё-таки не найдут преступника и пропавшие награды, Малкину нужно обратиться в НХЛ. Учитывая статус и значимость Малкина, НХЛ должна сделать ему новые перстни», – цитирует Свищёва «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
В Америке ограбили русскую суперзвезду НХЛ. Что известно о налёте на дом Малкина?
В Америке ограбили русскую суперзвезду НХЛ. Что известно о налёте на дом Малкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android