Данил Аймурзин: «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной»

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин сравнил стили игры «Северстали» и «Барселоны» и заявил, что команды играют в похожем стиле с большим количеством передач. Каталонский клуб выиграл Суперкубок Испании, в финале одержав победу над мадридским «Реалом» со счётом 5:2.

«В этом сезоне «Северсталь» по стилю можно сравнить с «Барселоной», которая в тики-таку играет. Слежу за «Барсой». Они недавно Суперкубок взяли. Нам тоже хочется играть и выигрывать», – цитирует Аймурзина Legalbet.

В текущем сезоне «Северсталь» провела 45 матчей и на данный момент занимает шестую строчку в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.