Алексей Дементьев оценил кричалку фанатов «Локомотива» в матче со СКА
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил кричалку фанатов «Локомотива» в матче со СКА в Ярославле. Болельщики домашней арены скандировали «СКА – позор российского хоккея», за что впоследствии «Локомотив» был оштрафован КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2025, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Грицюк) – 05:40 (5x5) 1:1 А. Радулов (Сергеев, Иванов) – 12:13 (5x5) 2:1 Каюмов (Сергеев) – 21:34 (5x4) 2:2 Демидов – 33:30 (5x5) 3:2 А. Радулов (Елесин, Иванов) – 35:48 (5x5) 3:3 Никишин (Плотников, Григоренко) – 59:00 (5x4) 4:3 Рафиков (А. Радулов, Каюмов) – 62:17 (3x3)
«Думаю, что ни одному из клубов не будет приятно слышать такие выражения и сам факт выражения точки зрения. Одно дело, когда это единичные высказывания, и другое дело, когда это массовые выражения. Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду своей победой и голами, которые вы реализуете, а не словами», — цитирует Дементьева Vprognoze.
Напомним, встреча завершилась победой «Локомотива» в овертайме со счётом 4:3.
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