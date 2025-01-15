Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил кричалку фанатов «Локомотива» в матче со СКА в Ярославле. Болельщики домашней арены скандировали «СКА – позор российского хоккея», за что впоследствии «Локомотив» был оштрафован КХЛ.

«Думаю, что ни одному из клубов не будет приятно слышать такие выражения и сам факт выражения точки зрения. Одно дело, когда это единичные высказывания, и другое дело, когда это массовые выражения. Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду своей победой и голами, которые вы реализуете, а не словами», — цитирует Дементьева Vprognoze.

Напомним, встреча завершилась победой «Локомотива» в овертайме со счётом 4:3.