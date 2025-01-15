Плющев — о положении СКА в таблице: сегодня на седьмом месте, а завтра уже на втором

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил турнирное положение санкт-петербургского СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Об этом, наверное, думают не только журналисты, а специалисты и тренеры, которые возглавляют команду. Впереди плей-офф, ещё много матчей, а в восьмёрке всё настолько плотно, что изменения могут быть большие. Сегодня на седьмом месте, а завтра уже на втором», — цитирует Плющева Vprognoze.

СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга имеют в активе 55 очков после 44 сыгранных встреч.