Дубль Кравцова в большинстве помог «Трактору» обыграть «Сибирь» в Новосибирске

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 Б.

Дублем в составе «Трактора» отметился нападающий Виталий Кравцов. Две результативные передачи на свой счёт записал форвард челябинского клуба Александр Кадейкин. Ещё один гол в составе «Трактора» забил Артём Блажиевский. За «Сибирь» голами отметились Брендан Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф. Отметим, что хоккеисты новосибирского клуба трижды отыгрывались по ходу матча. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержали гости, реализовавшие все три своих попытки.

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