Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сибирь — Трактор, результат матча 15 января, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

Дубль Кравцова в большинстве помог «Трактору» обыграть «Сибирь» в Новосибирске
Аудио-версия:
Комментарии

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Трактором». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Блажиевский (Кадейкин) – 04:44 (5x5)     1:1 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 16:03 (5x5)     1:2 Кравцов (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 24:45 (5x4)     2:2 Белоусов (Кара, Жуков) – 26:24 (5x5)     2:3 Кравцов (Кэмпфер, Робинсон) – 33:24 (5x4)     3:3 Андреофф (Морозов, Мёрфи) – 43:28 (5x5)     3:4 Глотов – 65:00    

Дублем в составе «Трактора» отметился нападающий Виталий Кравцов. Две результативные передачи на свой счёт записал форвард челябинского клуба Александр Кадейкин. Ещё один гол в составе «Трактора» забил Артём Блажиевский. За «Сибирь» голами отметились Брендан Лайпсик, Георгий Белоусов и Энди Андреофф. Отметим, что хоккеисты новосибирского клуба трижды отыгрывались по ходу матча. Овертайм прошёл без голов, а по буллитам победу одержали гости, реализовавшие все три своих попытки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Кожевников: Гру приехал в «Трактор» не развивать хоккей, где новый Ничушкин, Кузнецов?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android