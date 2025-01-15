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«Сочи» расторг контракт с Ильёй Федотовым, форвард отказался играть в ВХЛ

«Сочи» расторг контракт с Ильёй Федотовым, форвард отказался играть в ВХЛ
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«Сочи» расторг контракт с Ильёй Федотовым, потому что нападающий отказался выполнять контрактные обязательства и играть в ВХЛ.

«7 января после домашнего матча с московским «Динамо» по решению тренерского штаба Илья Федотов, имеющий двусторонний контракт, был командирован в ХК «Ростов», который является клубом-партнёром «Сочи» в ВХЛ. Однако хоккеист в клуб ВХЛ не прибыл, отказывался выполнять контрактные обязательства и сообщить представителям ХК «Сочи» о своём местонахождении.

В соответствии с Регламентом КХЛ ХК «Сочи» подал заявление о расторжении контракта с Ильёй Федотовым по дисциплинарным основаниям. Заявление было удовлетворено, контракт с игроком официально расторгнут», — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

В нынешнем сезоне Илья Федотов принял участие в 28 матчах чемпионата КХЛ и набрал 10 (4+6) очков.

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