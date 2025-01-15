Джош Ливо первым в текущем сезоне КХЛ забил 30 голов и набрал 50 очков

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». После второго периода счёт 4:0 в пользу уфимцев.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. В текущем сезоне на счету канадского форварда стало 30 заброшенных шайб. Ливо первым в текущем сезоне добрался до отметки в 30 голов. Второе место в списке снайперов сезона КХЛ занимает нападающий «Северстали» Данил Аймурзин с 26 голами.

Ливо также является и лучшим бомбардиром текущего сезона, набрав 50 (30+20) очков в 40 неполных матчах.