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Джош Ливо первым в текущем сезоне КХЛ забил 30 голов и набрал 50 очков

Джош Ливо первым в текущем сезоне КХЛ забил 30 голов и набрал 50 очков
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». После второго периода счёт 4:0 в пользу уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5)     2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5)     3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4)     4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4)     5:0 Ливо (Тодд) – 44:08 (5x5)    

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. В текущем сезоне на счету канадского форварда стало 30 заброшенных шайб. Ливо первым в текущем сезоне добрался до отметки в 30 голов. Второе место в списке снайперов сезона КХЛ занимает нападающий «Северстали» Данил Аймурзин с 26 голами.

Ливо также является и лучшим бомбардиром текущего сезона, набрав 50 (30+20) очков в 40 неполных матчах.

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