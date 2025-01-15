Ливо стал первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за сезон

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». После второго периода счёт 4:0 в пользу уфимцев.

Дублем и результативной передачей отметился нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. В текущем сезоне на счету канадского форварда стало 30 заброшенных шайб.

Таким образом, Ливо оказался первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд (29 шайб) делили форварды Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

Ливо также является и лучшим бомбардиром текущего сезона, набрав 50 (30+20) очков в 40 неполных встречах.