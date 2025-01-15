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Иван Демидов заменит Тони Деанджело на Матче звёзд КХЛ — 2025

Иван Демидов заменит Тони Деанджело на Матче звёзд КХЛ — 2025
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Пресс-служба КХЛ опубликовала изменения в составах команд на звёздный уикенд.

Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев из-за травмы не сможет принять участие в Матче звёзд КХЛ — 2025, его в команде дивизиона Тарасова заменит Владислав Подъяпольский («Динамо» Москва), выбранный лигой ещё как игрок «Лады». Вторым вратарём в дивизионе Харламова станет Александр Трушков («Лада»), для которого этот Фонбет Матч звёзд КХЛ станет первым в карьере.

В дивизионе Боброва защитника Тони Деанджело, с которым СКА расторг контракт, заменит нападающий армейцев Иван Демидов, принимавший участие в звездном уикенде в 2022 году, будучи выбранным как один из четырёх лучших игроков Кубка Вызова МХЛ.

Матч звёзд КХЛ стартует 8 февраля – в первый игровой день болельщики увидят конкурсы Мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдут вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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