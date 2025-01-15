Хмелевски заступился за партнёра по «Салавату Юлаеву» и подрался с Ураковым

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Идёт третий период — счёт 5:0 в пользу уфимцев.

В середине третьего периода нападающий «Нефтехимика» Кирилл Ураков провёл грубый силовой приём на форварде «Салавата Юлаева» Егоре Сучкове. За партнёра по команде вступился Александр Хмелевски и ввязался в драку с игроком нижнекамской команды. По итогам потасовки Хмелевски заработал 5+2+10 штрафных минут как зачинщик драки, а Ураков, помимо большого штрафа за драку, получил пятиминутное удаление за толчок на борт.

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