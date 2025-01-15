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Хмелевски заступился за партнёра по «Салавату Юлаеву» и подрался с Ураковым

Хмелевски заступился за партнёра по «Салавату Юлаеву» и подрался с Ураковым
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Идёт третий период — счёт 5:0 в пользу уфимцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5)     2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5)     3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4)     4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4)     5:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 44:08 (5x5)    

В середине третьего периода нападающий «Нефтехимика» Кирилл Ураков провёл грубый силовой приём на форварде «Салавата Юлаева» Егоре Сучкове. За партнёра по команде вступился Александр Хмелевски и ввязался в драку с игроком нижнекамской команды. По итогам потасовки Хмелевски заработал 5+2+10 штрафных минут как зачинщик драки, а Ураков, помимо большого штрафа за драку, получил пятиминутное удаление за толчок на борт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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