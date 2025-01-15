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Гру — после победы над «Сибирью»: хочу снять шляпу перед ребятами, игравшими в меньшинстве

Гру — после победы над «Сибирью»: хочу снять шляпу перед ребятами, игравшими в меньшинстве
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (4:3 Б) и отметил игру в меньшинстве хоккеистов челябинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Блажиевский (Кадейкин) – 04:44 (5x5)     1:1 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 16:03 (5x5)     1:2 Кравцов (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 24:45 (5x4)     2:2 Белоусов (Кара, Жуков) – 26:24 (5x5)     2:3 Кравцов (Кэмпфер, Робинсон) – 33:24 (5x4)     3:3 Андреофф (Морозов, Мёрфи) – 43:28 (5x5)     3:4 Глотов – 65:00    

«Думаю, что сегодня отлично сработало наше большинство. Мне понравилось, что мы генерировали много моментов и забросили две шайбы. Это особенно приятно, так как в последних матчах в этом плане наблюдался дисконнект. Хочу снять шляпу перед ребятами, которые играли в меньшинстве, было непросто остановить одну из лучших бригад в лиге, но всё получилось. Мне понравилась наша самоотверженность при работе в обороне, все сражались и выкладывались, чтобы ограничить соперника в нападении. А нашему нападению можно улучшить движение с шайбой», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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