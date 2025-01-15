Гру — после победы над «Сибирью»: хочу снять шляпу перед ребятами, игравшими в меньшинстве

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (4:3 Б) и отметил игру в меньшинстве хоккеистов челябинской команды.

«Думаю, что сегодня отлично сработало наше большинство. Мне понравилось, что мы генерировали много моментов и забросили две шайбы. Это особенно приятно, так как в последних матчах в этом плане наблюдался дисконнект. Хочу снять шляпу перед ребятами, которые играли в меньшинстве, было непросто остановить одну из лучших бригад в лиге, но всё получилось. Мне понравилась наша самоотверженность при работе в обороне, все сражались и выкладывались, чтобы ограничить соперника в нападении. А нашему нападению можно улучшить движение с шайбой», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.