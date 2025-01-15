Гру — после победы над «Сибирью»: хочу снять шляпу перед ребятами, игравшими в меньшинстве

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (4:3 Б) и отметил игру в меньшинстве хоккеистов челябинской команды.
«Думаю, что сегодня отлично сработало наше большинство. Мне понравилось, что мы генерировали много моментов и забросили две шайбы. Это особенно приятно, так как в последних матчах в этом плане наблюдался дисконнект. Хочу снять шляпу перед ребятами, которые играли в меньшинстве, было непросто остановить одну из лучших бригад в лиге, но всё получилось. Мне понравилась наша самоотверженность при работе в обороне, все сражались и выкладывались, чтобы ограничить соперника в нападении. А нашему нападению можно улучшить движение с шайбой», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
- 15 января 2025
-
19:35
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:41
-
18:34
-
18:11
-
18:08
-
17:50
-
17:20
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:22
-
15:14
-
14:48
-
14:31
-
14:12
-
13:45
-
13:28
-
13:09
-
12:48
-
12:30
-
12:05
-
11:46
-
11:32
-
11:16
-
11:00
-
10:47
-
10:31
-
10:14