«Уникальный и особенный игрок». Бенуа Гру — о Максиме Шабанове

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал нападающего челябинской команды Максима Шабанова уникальным и особенным игроком. Форвард красиво реализовал свою попытку в серии буллитов после основного и дополнительного времени матча с «Сибирью» (4:3 Б).

«Максим Шабанов – уникальный и особенный игрок. Разумеется, он представляет угрозу не только, когда работает с шайбой, но и без неё, против него тяжело играть. Мы можем заметить, что его игра на обеих сторонах площадки становится лучше», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В текущем сезоне Шабанов набрал 44 (18+26) очка в 47 матчах.