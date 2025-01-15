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Салават Юлаев — Нефтехимик, результат матча 15 января, счет 5:0, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» разгромить «Нефтехимик»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5)     2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5)     3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4)     4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4)     5:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 44:08 (5x5)    

Главным героем матча стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик и записавший на свой счёт результативную передачу. Ещё по голу забили Скотт Уилсон и Александр Хмелевски. Голкипер «Салавата Юлаева» Семён Вязовой записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим, что в третьем периоде состоялось две драки.

Ливо оказался первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат. Предыдущий рекорд (29 шайб) делили форварды Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

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