Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо оформил третий хет-трик менее, чем за месяц

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Разгромную победу одержали хозяева со счётом 5:0.

Главным героем матча стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик и записавший на свой счёт результативную передачу. Это третий хет-трик для канадского форварда в текущем сезоне, причём сделал он это менее чем за месяц. Первый «трюк со шляпой» удался Ливо 25 декабря в матче с «Амуром» (5:4 ОТ), воторой 30 декабря в игре с «Барысом» (6:0).

Ливо является лучшим бомбардиром и снайпером текущего сезона, набрав 51 (31+20) очков в 40 матчах.