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Морозов, Голдобин и Порядин не попали в состав «Спартака» на матч с «Автомобилистом»

Морозов, Голдобин и Порядин не попали в состав «Спартака» на матч с «Автомобилистом»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд на игру.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1-й период
0 : 0
Автомобилист
Екатеринбург

Примечательно, что в состав «Спартака» не попали сразу трое лидеров атаки — нападающие Иван Морозов, Павел Порядин и Николай Голдобин. Порядин пропускает встречу из-за повреждения, у котором на недавней пресс-конференции говорил главный тренер Алексей Жамнов.

Отметим также возвращение в состав «Спартака» защитника Андрея Миронова. Игрок обороны в последний раз принимал участие в играх за красно-белых 12 ноября.

Фото: ХК Спартак

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