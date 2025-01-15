Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» по буллитам в матче с «Трактором»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение по буллитам в упорном матче с «Трактором» (3:4 Б), в котором новосибирская команда пропустила два гола в меньшинстве.

«Хорошо сыграли «5 на 5» и не лучшим образом сыграли в неравных составах. Игра в большинстве определила конечный результат. Молодцы, что, проигрывая в счёте, находили в себе силы, сравнивали. В овертайме был хороший шанс, выход «два в ноль», к сожалению, не реализовали. Буллиты – продолжение игры. Это искусство, мастерство, соперник был в этом плане сильнее», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.