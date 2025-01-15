Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение «Сибири» по буллитам в матче с «Трактором»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение по буллитам в упорном матче с «Трактором» (3:4 Б), в котором новосибирская команда пропустила два гола в меньшинстве.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 4
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Блажиевский (Кадейкин) – 04:44 (5x5) 1:1 Лайпсик (Бек, Мёрфи) – 16:03 (5x5) 1:2 Кравцов (Кадейкин, Дер-Аргучинцев) – 24:45 (5x4) 2:2 Белоусов (Кара, Жуков) – 26:24 (5x5) 2:3 Кравцов (Кэмпфер, Робинсон) – 33:24 (5x4) 3:3 Андреофф (Морозов, Мёрфи) – 43:28 (5x5) 3:4 Глотов – 65:00
«Хорошо сыграли «5 на 5» и не лучшим образом сыграли в неравных составах. Игра в большинстве определила конечный результат. Молодцы, что, проигрывая в счёте, находили в себе силы, сравнивали. В овертайме был хороший шанс, выход «два в ноль», к сожалению, не реализовали. Буллиты – продолжение игры. Это искусство, мастерство, соперник был в этом плане сильнее», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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