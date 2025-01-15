Сергей Зубов установил рекорд «Сочи» по количеству матчей среди тренеров в истории клуба
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов установил рекорд по количеству проведённых матчей среди тренеров в истории клуба. В эти минуты сочинский клуб под его руководством играет с «Витязем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2-й период
1 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бучельников (Рой) – 07:29 (5x4) 1:1 Биттен (Яремчук) – 12:17 (5x5)
Сергей Зубов проводит 189-й матч в качестве главного тренера «Сочи», и, таким образом, он стал новым рекордсменом по количеству игр среди тренеров за всю историю клуба.
Первая тройка тренеров «Сочи» по количеству матчей выглядит следующим образом:
1. Сергей Зубов – 189,
2. Вячеслав Буцаев – 188,
3. Дмитрий Кокорев – 83.
На данный момент «Сочи» проводит свою 44-ю игру в текущем сезоне и занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.
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