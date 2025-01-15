Сергей Зубов установил рекорд «Сочи» по количеству матчей среди тренеров в истории клуба

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов установил рекорд по количеству проведённых матчей среди тренеров в истории клуба. В эти минуты сочинский клуб под его руководством играет с «Витязем».

Сергей Зубов проводит 189-й матч в качестве главного тренера «Сочи», и, таким образом, он стал новым рекордсменом по количеству игр среди тренеров за всю историю клуба.

Первая тройка тренеров «Сочи» по количеству матчей выглядит следующим образом:

1. Сергей Зубов – 189,

2. Вячеслав Буцаев – 188,

3. Дмитрий Кокорев – 83.

На данный момент «Сочи» проводит свою 44-ю игру в текущем сезоне и занимает последнее место в таблице Западной конференции КХЛ.