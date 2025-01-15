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Виктор Козлов оценил две драки в матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов оценил две драки в матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:0) и оценил две драки форвардов уфимского клуба Александра Хмелевски и Данила Алалыкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5)     2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5)     3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4)     4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4)     5:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 44:08 (5x5)    

«Хорошее начало, обе команды играли хорошо. Молодцы, что реализовали моменты, которые создавали. Хочу отметить Хмелевского и Алалыкина, которые постояли за своих партнёров. Когда друг за друга играют и заступаются – это очень хороший показатель.

Вызывало опасение, какое будет у нас движение. Всё-таки были и переезды, и смена часовых поясов. «Нефтехимик» — неуступчивая команда. Хорошо, что вовремя реализовывали свои моменты», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

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