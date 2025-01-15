Виктор Козлов оценил две драки в матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»
Поделиться
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:0) и оценил две драки форвардов уфимского клуба Александра Хмелевски и Данила Алалыкина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5) 2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5) 3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4) 4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4) 5:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 44:08 (5x5)
«Хорошее начало, обе команды играли хорошо. Молодцы, что реализовали моменты, которые создавали. Хочу отметить Хмелевского и Алалыкина, которые постояли за своих партнёров. Когда друг за друга играют и заступаются – это очень хороший показатель.
Вызывало опасение, какое будет у нас движение. Всё-таки были и переезды, и смена часовых поясов. «Нефтехимик» — неуступчивая команда. Хорошо, что вовремя реализовывали свои моменты», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
Комментарии
- 15 января 2025
-
20:50
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
19:45
-
19:35
-
19:25
-
19:20
-
19:16
-
19:05
-
19:01
-
18:59
-
18:51
-
18:41
-
18:34
-
18:11
-
18:08
-
17:50
-
17:20
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:22
-
15:14
-
14:48
-
14:31
-
14:12
-
13:45
-
13:28
-
13:09
-
12:48
-
12:30
-
12:05
-
11:46
-
11:32