Виктор Козлов оценил две драки в матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (5:0) и оценил две драки форвардов уфимского клуба Александра Хмелевски и Данила Алалыкина.

«Хорошее начало, обе команды играли хорошо. Молодцы, что реализовали моменты, которые создавали. Хочу отметить Хмелевского и Алалыкина, которые постояли за своих партнёров. Когда друг за друга играют и заступаются – это очень хороший показатель.

Вызывало опасение, какое будет у нас движение. Всё-таки были и переезды, и смена часовых поясов. «Нефтехимик» — неуступчивая команда. Хорошо, что вовремя реализовывали свои моменты», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.