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«Питтсбург» выставит на драфт отказов вратаря Тристана Джерри

«Питтсбург» выставит на драфт отказов вратаря Тристана Джерри
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«Питтсбург» в ближайшее время выставит на драфт отказов вратаря Тристана Джерри, сообщает пресс-служба клуба. После провального начала сезона 29-летний голкипер был отправлен в АХЛ для набора формы.

В начале текущего сезона Джерри вышел в стартовом составе трижды, выиграв один матч с коэффициентом надёжности 5,47 и 83,6% отражённых бросков. После чего голкипер провёл несколько встреч в АХЛ, затем вернулся в основной состав «Пингвинз». Всего в текущем сезоне Джерри провёл 22 матча, одержав восемь побед с коэффициентом надёжности 3,31 и 88,6% отражённых бросков

Джерри принял участие в 279 играх за свою карьеру в НХЛ, одержав 144 победы с коэффициентом надёжности 2,75 и 91% отражённых бросков с 19 «сухими» матчами.

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