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Джош Ливо поделился эмоциями от установления рекорда «Салавата Юлаева» по голам за сезон

Джош Ливо поделился эмоциями от установления рекорда «Салавата Юлаева» по голам за сезон
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо поделился эмоциями от установления рекорда уфимского клуба по голам за сезон. В матче с «Нефтехимиком» (5:0) канадский форвард отметился хет-триком и стал первым хоккеистом в истории «Салавата Юлаева», забросившим 30-ю и 31-ю шайбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Уилсон (Тодд, Цулыгин) – 04:54 (5x5)     2:0 Ливо (Науменков, Зоркин) – 22:10 (5x5)     3:0 Хмелевски (Тодд, Ливо) – 30:53 (5x4)     4:0 Ливо (Уилсон, Зоркин) – 31:49 (4x4)     5:0 Ливо (Тодд, Уилсон) – 44:08 (5x5)    

– Вы установили клубный рекорд по заброшенным шайбам за регулярный чемпионат. Знали ли вы об этом?
– Нет, я про это не знал, но очень рад, что удалось побить рекорд. Я надеюсь, что смогу этот рекорд упрочить, и самое главное, что команда будет побеждать.

– Девять очков за два матча с «Нефтехимиком» — что-то невероятное. За счёт чего удалось достичь такого результата?
– Такое бывает, когда всё получается. Шайба залетает в ворота, отдаются передачи. Но следующий матч с серьёзным соперником, нужно сфокусироваться на этой встрече, — цитирует Ливо пресс-служба уфимского клуба.

Предыдущий рекорд «Салавата Юлаева» (29 шайб) делили форварды Патрик Торесен и Алексей Терещенко.

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