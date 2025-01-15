Джош Ливо поделился эмоциями от установления рекорда «Салавата Юлаева» по голам за сезон

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо поделился эмоциями от установления рекорда уфимского клуба по голам за сезон. В матче с «Нефтехимиком» (5:0) канадский форвард отметился хет-триком и стал первым хоккеистом в истории «Салавата Юлаева», забросившим 30-ю и 31-ю шайбу.

– Вы установили клубный рекорд по заброшенным шайбам за регулярный чемпионат. Знали ли вы об этом?

– Нет, я про это не знал, но очень рад, что удалось побить рекорд. Я надеюсь, что смогу этот рекорд упрочить, и самое главное, что команда будет побеждать.

– Девять очков за два матча с «Нефтехимиком» — что-то невероятное. За счёт чего удалось достичь такого результата?

– Такое бывает, когда всё получается. Шайба залетает в ворота, отдаются передачи. Но следующий матч с серьёзным соперником, нужно сфокусироваться на этой встрече, — цитирует Ливо пресс-служба уфимского клуба.

Предыдущий рекорд «Салавата Юлаева» (29 шайб) делили форварды Патрик Торесен и Алексей Терещенко.