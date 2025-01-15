Форвард «Автомобилиста» Ник Меркли забросил шайбу впервые с 22 сентября 2024 года

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». После второго периода впереди гости со счётом 2:1.

Голом в концовке второго периода отметился нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли. Эта шайба стала четвёртой для форварда в текущем сезоне. Примечательно, что в предыдущий раз Меркли отличался в начале сезона — 22 сентября во встрече с «Ладой» (1:0).

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В текущем сезоне на счету 27-летнего канадского нападающего 10 очков в неполных 39 матчах — четыре гола и шесть результативных передач.