Форвард «Автомобилиста» Ник Меркли забросил шайбу впервые с 22 сентября 2024 года
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». После второго периода впереди гости со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5) 1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5) 1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5) 2:2 Ружичка (Филин) – 52:30 (5x5) 2:3 Да Коста (Голышев) – 58:14 (5x5)
Голом в концовке второго периода отметился нападающий «Автомобилиста» Ник Меркли. Эта шайба стала четвёртой для форварда в текущем сезоне. Примечательно, что в предыдущий раз Меркли отличался в начале сезона — 22 сентября во встрече с «Ладой» (1:0).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне на счету 27-летнего канадского нападающего 10 очков в неполных 39 матчах — четыре гола и шесть результативных передач.
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