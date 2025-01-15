«Спартак» уступил «Автомобилисту» на последних минутах и потерпел третье поражение подряд

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Основные события в матче развернулись во второй половине второго периода. Сначала нападающий «Спартака» Адам Ружичка открыл счёт на 35-й минуте благодаря отличной комбинации с Анселем Галимовым и Егором Филиным. В течение следующих полутора минут гости перевернули ход встречи и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Денежкин и Ник Меркли, для которого эта шайба стала первой с 22 сентября 2024 года и четвёртой – в сезоне. В середине третьего периода Ружичка оформил дубль и сравнял счёт в матче. За полторы минуты до конца третьего периода Стефан Да Коста принёс победу «Автомобилисту».

Отметим, что в матче не принимали участие лидеры «Спартака» — нападающие Иван Морозов, Павел Порядин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Автомобилист» выиграл четвёртую встречу кряду.