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Спартак — Автомобилист, результат матча 15 января, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

«Спартак» уступил «Автомобилисту» на последних минутах и потерпел третье поражение подряд
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Автомобилистом». Победу одержали гости со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5)     1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5)     2:2 Ружичка (Филин) – 52:30 (5x5)     2:3 Да Коста (Голышев) – 58:14 (5x5)    

Основные события в матче развернулись во второй половине второго периода. Сначала нападающий «Спартака» Адам Ружичка открыл счёт на 35-й минуте благодаря отличной комбинации с Анселем Галимовым и Егором Филиным. В течение следующих полутора минут гости перевернули ход встречи и забросили две шайбы подряд — отличились Максим Денежкин и Ник Меркли, для которого эта шайба стала первой с 22 сентября 2024 года и четвёртой – в сезоне. В середине третьего периода Ружичка оформил дубль и сравнял счёт в матче. За полторы минуты до конца третьего периода Стефан Да Коста принёс победу «Автомобилисту».

Отметим, что в матче не принимали участие лидеры «Спартака» — нападающие Иван Морозов, Павел Порядин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Автомобилист» выиграл четвёртую встречу кряду.

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