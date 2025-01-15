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Витязь — Сочи, результат матча 15 января, счет 2:1 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Витязь» обыграл «Сочи» в овертайме и прервал шестиматчевую серию поражений
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
1:0 Бучельников (Рой) – 07:29 (5x4)     1:1 Биттен (Яремчук) – 12:17 (5x5)     2:1 Цицюра (Педан, Савчик) – 62:31 (3x3)    

Оба гола в основное время встречи были забиты в первом периоде. На восьмой минуте матча Дмитрий Бучельников голом в большинстве вывел «Витязь» вперёд в счёте. Через пять минут нападающий «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт во встрече. За следующие два периода команды не смогли отличиться и перевели игру в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс точный бросок Владислава Цицюры.

«Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений.

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