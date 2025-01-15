«Витязь» обыграл «Сочи» в овертайме и прервал шестиматчевую серию поражений

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Упорная встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

Оба гола в основное время встречи были забиты в первом периоде. На восьмой минуте матча Дмитрий Бучельников голом в большинстве вывел «Витязь» вперёд в счёте. Через пять минут нападающий «Сочи» Уилл Биттен сравнял счёт во встрече. За следующие два периода команды не смогли отличиться и перевели игру в овертайм. В дополнительное время победу хозяевам принёс точный бросок Владислава Цицюры.

«Витязь» прервал шестиматчевую серию поражений.