«Где-то не понимаешь, куда ехать». Овечкин оценил первую игру с новым центрфорвардом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил первую игру в звене с центральным нападающим Пьер-Люком Дюбуа. В матче с «Анахаймом» (3:0) впервые в сезоне центральным нападающим звена россиянина был не Дилан Строум. Звено Овечкина не смогло отличиться.

— Было ли достаточно комфортно играть с Дюбуа или нужно ещё какое-то время на создание «химии»?

— Понятное дело, что первый матч всегда сложный, если у тебя новое сочетание. Где-то ты не понимаешь, куда ехать, где-то не понимаешь, как открыться. Но со временем, я думаю, всё будет нормально.

— Как вам удалось создать такую «химию» со Строумом и что не получалось в последних матчах?

— Я не хочу сказать, что что-то не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идём на первом месте. На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал его команды.