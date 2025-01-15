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«Где-то не понимаешь, куда ехать». Овечкин оценил первую игру с новым центрфорвардом

«Где-то не понимаешь, куда ехать». Овечкин оценил первую игру с новым центрфорвардом
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил первую игру в звене с центральным нападающим Пьер-Люком Дюбуа. В матче с «Анахаймом» (3:0) впервые в сезоне центральным нападающим звена россиянина был не Дилан Строум. Звено Овечкина не смогло отличиться.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дьюхейм (Чикран, Дауд) – 07:34     2:0 Карлсон – 14:30     3:0 Фрэнк (Дюбуа, Дьюхейм) – 39:01    

— Было ли достаточно комфортно играть с Дюбуа или нужно ещё какое-то время на создание «химии»?
— Понятное дело, что первый матч всегда сложный, если у тебя новое сочетание. Где-то ты не понимаешь, куда ехать, где-то не понимаешь, как открыться. Но со временем, я думаю, всё будет нормально.

— Как вам удалось создать такую «химию» со Строумом и что не получалось в последних матчах?
— Я не хочу сказать, что что-то не получалось, просто тренер решил попробовать другое сочетание. У нас есть возможности менять звенья, потому что мы идём на первом месте. На будущее, если что-то, не дай бог, случится, мы будем знать, что, если у нас что-то не получается, мы можем всегда поменять звенья, — цитирует Овечкина официальный телеграм-канал его команды.

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