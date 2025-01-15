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Ливо стал пятым игроком в истории КХЛ, сделавшим 3 хет-трика в одном регулярном чемпионате

Ливо стал пятым игроком в истории КХЛ, сделавшим 3 хет-трика в одном регулярном чемпионате
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо стал пятым игроком в истории КХЛ, сделавшим три хет-трика в одном регулярном чемпионате.

Ранее это удавалось Владимиру Тарасенко («Сибирь» (2)/СКА (1), сезон-2011/2012), Найджелу Доусу («Барыс», сезон-2015/2016), Илье Ковальчуку (СКА, сезон-2017/2018), Дмитрию Яшкину («Динамо» Москва, сезон-2020/2021).

Ливо установил рекорд регулярных чемпионатов по времени – 21 день между первым и третьим хет-триком. Рекорд КХЛ принадлежит Данису Зарипову («Металлург»), оформившему три хет-трика в плей-офф за 11 дней.

Рекорд по общему числу хет-триков за один сезон принадлежит Владимиру Тарасенко, который в сезоне-2011/2012 сделал три хет-трика в регулярном чемпионате и один – в плей-офф.

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