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«Ну это ж бред!» Главный тренер «Спартака» жёстко ответил на критику Юрзинова-старшего

«Ну это ж бред!» Главный тренер «Спартака» жёстко ответил на критику Юрзинова-старшего
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (2:3), которое стало для красно-белых третьим кряду. Серия поражений «Спартака» началась после разгрома от СКА со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5)     1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5)     2:2 Ружичка (Филин) – 52:30 (5x5)     2:3 Да Коста (Голышев) – 58:14 (5x5)    

— Сегодня в прессе прозвучало высказывание Владимира Юрзинова. Он про СКА рассуждал и, по-моему, неслабо так «проехался» по «Спартаку», когда сказал, что есть команды в лиге, которые, играя со СКА, потом уходят в творческий отпуск. Давайте ему как-нибудь красиво ответим.
— Красиво… (смеётся) Вы знаете, я очень хорошо отношусь к Владимиру Владимировичу [Юрзинову]. Он на самом деле великий тренер! Мне посчастливилось работать с ним как игроку, когда я играл в сборной, и уже потом непосредственно [как тренеру] в сборной, когда он руководил ею. Если не ошибаюсь, он сейчас работает в СКА как консультант, советник. Ну, наверное, ему лучше помогать советами с игрой команды, а не лезть в эти… и делать этот хайп.

Я так понимаю, что он сказал, что там очень много прессы… По-моему, они больше и создают этот хайп по поводу СКА, а не другие. Например, Юдин выступает, что Каменский на всех должностях. Ну, пускай он там разберётся у себя. Я удивлюсь, если какой-нибудь журналист из здесь присутствующих позвонит Юдину и узнает про Каменского. Ну это ж бред! (Смеётся) Ну что, я не прав?

Так что я к Владимиру Владимировичу со всем уважением отношусь. Ну зачем ему это всё нужно (смеётся)?» — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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