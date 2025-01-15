«Тяжёлый матч, много стыков и борьбы». Заварухин о победе «Автомобилиста» над «Спартаком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:2).

«Планировали начать активно, где-то – сыграть в прессинг, в первом периоде где-то это получалось. Тяжёлый матч был, много стыков, много борьбы, обе команды нацелены были на борьбу. Во втором периоде много проиграли вбрасываний, соперник владел инициативой, в третьем периоде попросили ребят не играть по счёту, играть в атаку, но соперник больше владел шайбой. Здорово, что первое звено решило исход матча, Женька Аликин провёл хороший матч, рад за него. Меркли забил гол, довольно долго не забивал, полезно сыграл.

— Обращали внимание на отсутствие у «Спартака» лидеров?

— Мы читаем прессу, есть информация. Конечно, знали, мы играли в тот хоккей, который всё время используем, не подстраиваемся под команды. Соперник играл через день, хотели сыграть активно в начале, только на это обращали внимание.

— Команда у вас вспыхивает отрезками, почему эти отрезки так редко бывают?

— Не соглашусь с вами, что они редкие. Бывало, что проигрывали матчи и играли лучше. Что лучше: выигрывать матчи или играть лучше соперника, но проигрывать? Я бы хотел побеждать и играть интересно всё время, но против нас тоже играют хорошие соперники. Никто не запрещает ребятам играть красиво в атаке, только приветствуем.

— Оцените, как Шашков вошёл в состав команды.

— Много времени пропустил, тяжело входит в сезон. Он один из лидеров по силовым приёмам, хочется, чтобы было получше в атаке. Он может полезть на ворота, черновые голы, неплохо играет в меньшинстве.

— Меркли забил впервые за четыре месяца...

— С Меркли мы работали, показывали видео, он играет во второй бригаде большинства. Возможно, партнёров нужно подобрать, и перед домашней серией говорил, попросил сыграть, как умеет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.