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«Тяжёлый матч, много стыков и борьбы». Заварухин о победе «Автомобилиста» над «Спартаком»

«Тяжёлый матч, много стыков и борьбы». Заварухин о победе «Автомобилиста» над «Спартаком»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5)     1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5)     2:2 Ружичка (Филин) – 52:30 (5x5)     2:3 Да Коста (Голышев) – 58:14 (5x5)    

«Планировали начать активно, где-то – сыграть в прессинг, в первом периоде где-то это получалось. Тяжёлый матч был, много стыков, много борьбы, обе команды нацелены были на борьбу. Во втором периоде много проиграли вбрасываний, соперник владел инициативой, в третьем периоде попросили ребят не играть по счёту, играть в атаку, но соперник больше владел шайбой. Здорово, что первое звено решило исход матча, Женька Аликин провёл хороший матч, рад за него. Меркли забил гол, довольно долго не забивал, полезно сыграл.

— Обращали внимание на отсутствие у «Спартака» лидеров?
— Мы читаем прессу, есть информация. Конечно, знали, мы играли в тот хоккей, который всё время используем, не подстраиваемся под команды. Соперник играл через день, хотели сыграть активно в начале, только на это обращали внимание.

— Команда у вас вспыхивает отрезками, почему эти отрезки так редко бывают?
— Не соглашусь с вами, что они редкие. Бывало, что проигрывали матчи и играли лучше. Что лучше: выигрывать матчи или играть лучше соперника, но проигрывать? Я бы хотел побеждать и играть интересно всё время, но против нас тоже играют хорошие соперники. Никто не запрещает ребятам играть красиво в атаке, только приветствуем.

— Оцените, как Шашков вошёл в состав команды.
— Много времени пропустил, тяжело входит в сезон. Он один из лидеров по силовым приёмам, хочется, чтобы было получше в атаке. Он может полезть на ворота, черновые голы, неплохо играет в меньшинстве.

— Меркли забил впервые за четыре месяца...
— С Меркли мы работали, показывали видео, он играет во второй бригаде большинства. Возможно, партнёров нужно подобрать, и перед домашней серией говорил, попросил сыграть, как умеет, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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