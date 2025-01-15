Жамнов: комплекс одиночных ошибок привёл к голам в наши ворота

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему лидеры красно-белых пропустили матч с «Автомобилистом» (2:3).

— Прокомментируйте состояние лидеров.

— Не могу сказать по Порядину, он проходит обследование. Не могу сказать, что это серьёзная травма, но мы должны быть уверены на все 100%, как действовать дальше, чтобы он не усугубил травму. Голдобин и Морозов — микротравмы, будем смотреть день за днём. Конечно, их отсутствие сказывается, но это шанс для молодых ребят. По самоотдаче не могу упрекнуть ребят, голы соперника — это наши ошибки.

— Насколько необязательными были ошибки при пропущенных шайбах?

— Вы видели — нельзя менять сразу четверых игроков, когда шайба у нашего борта. Можно списать на неопытность, но там были и опытные игроки. Третий гол — выигранное вбрасывание, и нам забивают гол, это наши ошибки. Эти ошибки не удивляют, они разочаровывают. Это комплекс одиночных ошибок, который совокупно привёл к голу в наши ворота.

— Не слишком ли легко давались голы «Автомобилисту»?

— Много игры по периметру, даже те броски, которые мы делали, вратарь видел. С этим вратарём нужен трафик, когда всё проходит по периметру, тяжело забивать. Команда соперника играет грамотно в обороне, но не хватало у нас злости, не хватало контроля шайбы в зоне атаки в третьем периоде, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.