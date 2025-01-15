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Жамнов: комплекс одиночных ошибок привёл к голам в наши ворота

Жамнов: комплекс одиночных ошибок привёл к голам в наши ворота
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, почему лидеры красно-белых пропустили матч с «Автомобилистом» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5)     1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5)     2:2 Ружичка (Филин) – 52:30 (5x5)     2:3 Да Коста (Голышев) – 58:14 (5x5)    

— Прокомментируйте состояние лидеров.
— Не могу сказать по Порядину, он проходит обследование. Не могу сказать, что это серьёзная травма, но мы должны быть уверены на все 100%, как действовать дальше, чтобы он не усугубил травму. Голдобин и Морозов — микротравмы, будем смотреть день за днём. Конечно, их отсутствие сказывается, но это шанс для молодых ребят. По самоотдаче не могу упрекнуть ребят, голы соперника — это наши ошибки.

— Насколько необязательными были ошибки при пропущенных шайбах?
— Вы видели — нельзя менять сразу четверых игроков, когда шайба у нашего борта. Можно списать на неопытность, но там были и опытные игроки. Третий гол — выигранное вбрасывание, и нам забивают гол, это наши ошибки. Эти ошибки не удивляют, они разочаровывают. Это комплекс одиночных ошибок, который совокупно привёл к голу в наши ворота.

— Не слишком ли легко давались голы «Автомобилисту»?
— Много игры по периметру, даже те броски, которые мы делали, вратарь видел. С этим вратарём нужен трафик, когда всё проходит по периметру, тяжело забивать. Команда соперника играет грамотно в обороне, но не хватало у нас злости, не хватало контроля шайбы в зоне атаки в третьем периоде, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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