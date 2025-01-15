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Главный тренер «Спартака» — о спаде команды: это не конец света, бывало и хуже

Главный тренер «Спартака» — о спаде команды: это не конец света, бывало и хуже
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил трёхматчевую серию поражений красно-белых и оценил возвращение после травмы защитника Андрея Миронова в матче с «Автомобилистом» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Ружичка (Филин, Галимов) – 34:55 (5x5)     1:1 Денежкин (Романцев, Каштанов) – 35:40 (5x5)     1:2 Меркли (Шашков, Воробьёв) – 36:36 (5x5)     2:2 Ружичка (Филин) – 52:30 (5x5)     2:3 Да Коста (Голышев) – 58:14 (5x5)    

— Какие настроения в команде после трёх поражений подряд?
— Это надо преодолеть. У нас бывали и похуже времена, не конец света. Это зависит от нас, мы сами себя загнали в эту ситуацию. Проигранные матчи — наш недонастрой, наши ошибки, это надо убирать. Кому-то кажется, что до начала плей-офф много времени, но это не так.

— Есть ли негативные эмоции внутри команды?
— Не сказал бы. Когда любая команда проигрывает, у тебя эмоции не те, это видно по лавке, что эмоции не совсем правильные. Лавка должна жить, команда должна жить, должна играть с эмоцииями при любом счёте.

— Довольны возвращением Миронова?
— Он два месяца не играл, срок приличный, поэтому он и был заявлен седьмым защитником сегодня. Сыграл почти 20 минут, довольно-таки неплохо. Тот тренировочный процесс, который он прошёл — это как предсезонка, тяжёлая работа была. Я за его кондиции не переживаю, но тренироваться и играть — две разные вещи, тонус разный, однако я уверен, что он быстро наберёт форму, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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