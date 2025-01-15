Главный тренер «Спартака» — о спаде команды: это не конец света, бывало и хуже

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил трёхматчевую серию поражений красно-белых и оценил возвращение после травмы защитника Андрея Миронова в матче с «Автомобилистом» (2:3).

— Какие настроения в команде после трёх поражений подряд?

— Это надо преодолеть. У нас бывали и похуже времена, не конец света. Это зависит от нас, мы сами себя загнали в эту ситуацию. Проигранные матчи — наш недонастрой, наши ошибки, это надо убирать. Кому-то кажется, что до начала плей-офф много времени, но это не так.

— Есть ли негативные эмоции внутри команды?

— Не сказал бы. Когда любая команда проигрывает, у тебя эмоции не те, это видно по лавке, что эмоции не совсем правильные. Лавка должна жить, команда должна жить, должна играть с эмоцииями при любом счёте.

— Довольны возвращением Миронова?

— Он два месяца не играл, срок приличный, поэтому он и был заявлен седьмым защитником сегодня. Сыграл почти 20 минут, довольно-таки неплохо. Тот тренировочный процесс, который он прошёл — это как предсезонка, тяжёлая работа была. Я за его кондиции не переживаю, но тренироваться и играть — две разные вещи, тонус разный, однако я уверен, что он быстро наберёт форму, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.