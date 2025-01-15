Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ 15 января

Результаты матчей ВХЛ 15 января
Комментарии

Сегодня, 15 января 2025 года, прошли три встречи OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
15 января 2025, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 5
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Соболев (Лукин, Корбит) – 07:33 (5x5)     1:1 Фурса (Сиряцкий) – 08:23 (5x5)     1:2 Рыбин (Сиряцкий, Тимашов) – 09:21 (5x5)     2:2 Ткаченко (Чезганов) – 12:58 (5x5)     2:3 Рыбин (Григоренко, Сапожников) – 16:28 (5x4)     2:4 Фурса (Рыбин, Зимин) – 25:27 (5x4)     3:4 Мансуров (Парамонов, Лукин) – 27:15 (5x5)     3:5 Рыбин (Зимин) – 31:12 (5x5)     4:5 Лукин (Парамонов, Красничук) – 59:58 (6x5)    
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
15 января 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 2
Южный Урал
Оренбургская область
0:1 Журавлёв (Алексеев, Литвинов) – 10:16 (5x5)     1:1 Шипов (Лапшин) – 11:10 (5x5)     2:1 Локтев (Гизатуллин) – 31:38 (5x5)     2:2 Маклозян (Суслов) – 38:49 (5x5)     3:2 Аноп (Аноховский, Афанасьев) – 56:21 (5x4)     4:2 Шамсутдинов (Аноховский, Алексеев) – 59:10 (en)    
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Дизель
Пенза

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Металлург», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Рубин» и «Торпедо-Горький», также набрав по 59 очков.

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

Материалы по теме
«Сочи» расторг контракт с Ильёй Федотовым, форвард отказался играть в ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android