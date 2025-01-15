Результаты матчей ВХЛ 15 января
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Сегодня, 15 января 2025 года, прошли три встречи OLIMPBET Чемпионата России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
15 января 2025, среда. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
4 : 5
Магнитка
Магнитогорск
1:0 Соболев (Лукин, Корбит) – 07:33 (5x5) 1:1 Фурса (Сиряцкий) – 08:23 (5x5) 1:2 Рыбин (Сиряцкий, Тимашов) – 09:21 (5x5) 2:2 Ткаченко (Чезганов) – 12:58 (5x5) 2:3 Рыбин (Григоренко, Сапожников) – 16:28 (5x4) 2:4 Фурса (Рыбин, Зимин) – 25:27 (5x4) 3:4 Мансуров (Парамонов, Лукин) – 27:15 (5x5) 3:5 Рыбин (Зимин) – 31:12 (5x5) 4:5 Лукин (Парамонов, Красничук) – 59:58 (6x5)
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
15 января 2025, среда. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 2
Южный Урал
Оренбургская область
0:1 Журавлёв (Алексеев, Литвинов) – 10:16 (5x5) 1:1 Шипов (Лапшин) – 11:10 (5x5) 2:1 Локтев (Гизатуллин) – 31:38 (5x5) 2:2 Маклозян (Суслов) – 38:49 (5x5) 3:2 Аноп (Аноховский, Афанасьев) – 56:21 (5x4) 4:2 Шамсутдинов (Аноховский, Алексеев) – 59:10 (en)
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
15 января 2025, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Дизель
Пенза
На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Металлург», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Рубин» и «Торпедо-Горький», также набрав по 59 очков.
Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Комментарии
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