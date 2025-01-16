Глушаков переживал за «Спартак», Галимов рукой забрасывал шайбу в ворота. Фото с матча

15 января в Москве на льду арены «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Николая Заварухина. За полторы минуты до конца третьего периода Стефан Да Коста принёс победу «Автомобилисту».

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Автомобилист» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Отметим, что в матче не принимали участия лидеры «Спартака» — нападающие Иван Морозов, Павел Порядин и Николай Голдобин.

Таким образом, «Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Автомобилист» выиграл четвёртую встречу кряду.