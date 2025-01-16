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Александр Овечкин рассказал о трудностях возвращения к матчам после травмы

Александр Овечкин рассказал о трудностях возвращения к матчам после травмы
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своём самочувствии после перелома ноги.

«Тяжело ли далось возвращение в игру после травмы? Конечно, было нелегко, потому что ритм игры и тренировок отличаются. Но сейчас уже намного комфортнее себя чувствую. Всё будет нормально, — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал его команды.

Напомним, Овечкин травмировался 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2). Чуть больше месяца он восстанавливался и вернулся на лёд 29 декабря.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 20 голов и 12 результативных передач.

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