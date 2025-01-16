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Овечкин: ту «химию», которая была с Кузнецовым и Бекстрёмом, тяжело заменить

Овечкин: ту «химию», которая была с Кузнецовым и Бекстрёмом, тяжело заменить
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, с кем из партнёров у него была максимальная «химия» во время игр.

«С Бекстремом вообще тяжело кого-либо сравнить. А так, в принципе, Бекки, Кузнецов и Строум — они все разные игроки. За всю мою карьеру много было центров. Конечно, вот ту химию, которая была и с Кузей, и с Бекки, тяжело заменить, потому что мы играли очень долгое время вместе. Но, опять же, Строум — молодой игрок, талантливый. И, конечно же, у нас сейчас с ним тоже хорошая «химия», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал его команды.

Напомним, в матче с «Анахаймом» (3:0) впервые в сезоне центральным нападающим звена россиянина был не Дилан Строум, а Пьер-Люк Дюбуа.

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