Славин вышел на чистое второе место в истории «Каролины» по голам среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

В составе «ураганов» автором одной из шайб стал американский защитник Джейккоб Славин. Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Харрикейнз» 30-летний игрок обороны в 52-й раз отличился заброшенной шайбой в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на чистое второе место в истории американского клуба по голам среди защитников.

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Славин превзошёл показатели Марка Хоу и Гленна Уэсли, в активе которых по 51 шайбе за «Каролину». Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Джастину Фолку (85). 32-летний Фолк выступал за клуб с 2011 по 2019 годы, после чего стал хоккеистом «Сент-Луис Блюз».