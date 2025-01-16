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Славин вышел на чистое второе место в истории «Каролины» по голам среди защитников

Славин вышел на чистое второе место в истории «Каролины» по голам среди защитников
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Клифтон, Маленстин) – 00:43     2:0 Козенс (Так) – 28:18     3:0 Маклауд (Цукер) – 39:56     3:1 Славин (Бёрнс, Котканиеми) – 43:45     3:2 Нечас (Гостисбер, Бёрнс) – 56:52     4:2 Маклауд (Томпсон, Цукер) – 59:36    

В составе «ураганов» автором одной из шайб стал американский защитник Джейккоб Славин. Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Харрикейнз» 30-летний игрок обороны в 52-й раз отличился заброшенной шайбой в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на чистое второе место в истории американского клуба по голам среди защитников.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Славин превзошёл показатели Марка Хоу и Гленна Уэсли, в активе которых по 51 шайбе за «Каролину». Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Джастину Фолку (85). 32-летний Фолк выступал за клуб с 2011 по 2019 годы, после чего стал хоккеистом «Сент-Луис Блюз».

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