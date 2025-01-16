Славин вышел на чистое второе место в истории «Каролины» по голам среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
В составе «ураганов» автором одной из шайб стал американский защитник Джейккоб Славин. Проводящий всю карьеру в НХЛ за «Харрикейнз» 30-летний игрок обороны в 52-й раз отличился заброшенной шайбой в североамериканской лиге, благодаря чему вышел на чистое второе место в истории американского клуба по голам среди защитников.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Славин превзошёл показатели Марка Хоу и Гленна Уэсли, в активе которых по 51 шайбе за «Каролину». Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Джастину Фолку (85). 32-летний Фолк выступал за клуб с 2011 по 2019 годы, после чего стал хоккеистом «Сент-Луис Блюз».
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