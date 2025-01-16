«Каролина» проиграла аутсайдеру Востока «Баффало» с хет-триком Маклауда

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В ночь с 15 на 16 января мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Баффало Сэйбрз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева площадки одержали победу со счётом 4:2.

В составе «Сэйбрз» хет-трик оформил канадский нападающий Райан Маклауд, ещё одна шайба хозяев льда на счету Дилана Козенса. За «Харрикейнз» отличились защитник Джейккоб Славин и чешский форвард Мартин Нечас. Российский голкипер гостей Пётр Кочетков остался в запасе.

Занимающий последнее место в турнирной таблице Восточной конференции «Баффало» выиграл третий матч из последних четырёх. Для занимающей на Востоке четвёртую строчку «Каролины» поражение стало вторым подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.