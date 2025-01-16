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25-летний брат нападающего «Авангарда» необычным образом оформил первый хет-трик в НХЛ

25-летний брат нападающего «Авангарда» необычным образом оформил первый хет-трик в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Клифтон, Маленстин) – 00:43     2:0 Козенс (Так) – 28:18     3:0 Маклауд (Цукер) – 39:56     3:1 Славин (Бёрнс, Котканиеми) – 43:45     3:2 Нечас (Гостисбер, Бёрнс) – 56:52     4:2 Маклауд (Томпсон, Цукер) – 59:36    

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Райан Маклауд. Стоит заметить, что, по сообщениям североамериканских журналистов, спустя почти 40 минут после завершения матча в НХЛ всё ещё продолжались активные дискуссии на тему того, кто стал автором четвёртой заброшенной шайбы «Баффало» в ворота «Каролины».

Изначально этот гол был записан на счёт Тейджа Томпсона, который произвёл бросок по воротам и попал в штангу. Но впоследствии в протоколе встречи гол был переписан на счёт Райана Маклауда, на котором нарушили правила в момент его попытки произвести добивание. Защитник «Каролины» Брент Бёрнс совершил фол, не позволив Райану отправить шайбу в пустые ворота.

ВИДЕО

Таким образом, канадский форвард стал автором первого хет-трика за карьеру в НХЛ. Примечательно, что 25-летний Райан является братом форварда «Авангарда» Майкла Маклауда.

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