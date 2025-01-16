25-летний брат нападающего «Авангарда» необычным образом оформил первый хет-трик в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
В составе победителей хет-триком отметился нападающий Райан Маклауд. Стоит заметить, что, по сообщениям североамериканских журналистов, спустя почти 40 минут после завершения матча в НХЛ всё ещё продолжались активные дискуссии на тему того, кто стал автором четвёртой заброшенной шайбы «Баффало» в ворота «Каролины».
Изначально этот гол был записан на счёт Тейджа Томпсона, который произвёл бросок по воротам и попал в штангу. Но впоследствии в протоколе встречи гол был переписан на счёт Райана Маклауда, на котором нарушили правила в момент его попытки произвести добивание. Защитник «Каролины» Брент Бёрнс совершил фол, не позволив Райану отправить шайбу в пустые ворота.
Таким образом, канадский форвард стал автором первого хет-трика за карьеру в НХЛ. Примечательно, что 25-летний Райан является братом форварда «Авангарда» Майкла Маклауда.
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