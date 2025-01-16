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Коннор Макдэвид стал шестым игроком, сумевшим набрать 60+ очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения первого периода счёт равный — 2:2.

В составе гостей 2 (1+1) очками отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Первое очко в этом матче позволило канадскому нападающему добраться до отметки в 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, он стал шестым игроком в этом регулярном чемпионате НХЛ, кому покорилась эта отметка.

Ранее отметку в 60+ очков покорили текущий лидер бомбардирской гонки НХЛ нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (70), одноклубник Макдэвида по «Ойлерз» немецкий нападающий Леон Драйзайтль (65), нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (63), а также финский форвард «Эвеланш» Микко Рантанен (61) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер (60).

Стоит отметить, что после сегодняшнего гола в ворота «Уайлд» в активе Макдэвида стало 61 результативное действие.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

