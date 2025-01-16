Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения первого периода счёт равный — 2:2.

В составе гостей 2 (1+1) очками отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Благодаря второму очку в матче проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «нефтяников» Макдэвид достиг отметки в 1043 очка в североамериканской лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Коннор вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Яри Курри. Клубный рекорд принадлежит лучшему снайперу и лучшему бомбардиру в истории североамериканской лиги легендарному канадцу Уэйну Гретцки (1669).