Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения первого периода счёт равный — 2:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 03:02 (pp) 2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp) 2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32 2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp) 3:2 Хартман – 24:09 3:3
В составе гостей 2 (1+1) очками отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Благодаря второму очку в матче проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «нефтяников» Макдэвид достиг отметки в 1043 очка в североамериканской лиге.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Коннор вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Яри Курри. Клубный рекорд принадлежит лучшему снайперу и лучшему бомбардиру в истории североамериканской лиги легендарному канадцу Уэйну Гретцки (1669).
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