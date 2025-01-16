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Матс Цуккарелло повторил ассистентское достижение Кирилла Капризова в «Миннесоте»

Матс Цуккарелло повторил ассистентское достижение Кирилла Капризова в «Миннесоте»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
2-й период
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 03:02 (pp)     2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp)     2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp)     3:2 Хартман – 24:09     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон) – 34:15    

В составе «Миннесоты» двумя результативными передачами отметился нападающий Матс Цуккарелло. 37-летний форвард в 40-й раз выполнил больше одной результативной передачи в матче, выступая за «дикарей».

По этому показателю Матс вышел на четвёртое место в клубной истории, повторив ассистентское достижение своего российского одноклубника Кирилла Капризова, который сейчас из-за травмы по-прежнему не принимает участия в матчах НХЛ.

Клубный рекорд по 2+ передачам в матче принадлежит финскому форварду Микко Койву (93), на втором месте располагается американский защитник Райан Сутер (56), топ-3 замыкает канадский игрок обороны Джаред Сперджен (41).

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