Матс Цуккарелло повторил ассистентское достижение Кирилла Капризова в «Миннесоте»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.
В составе «Миннесоты» двумя результативными передачами отметился нападающий Матс Цуккарелло. 37-летний форвард в 40-й раз выполнил больше одной результативной передачи в матче, выступая за «дикарей».
По этому показателю Матс вышел на четвёртое место в клубной истории, повторив ассистентское достижение своего российского одноклубника Кирилла Капризова, который сейчас из-за травмы по-прежнему не принимает участия в матчах НХЛ.
Клубный рекорд по 2+ передачам в матче принадлежит финскому форварду Микко Койву (93), на втором месте располагается американский защитник Райан Сутер (56), топ-3 замыкает канадский игрок обороны Джаред Сперджен (41).
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