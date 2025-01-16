Росси стал четвёртым представителем Австрии, сумевшим набрать 80+ очков за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

В составе «дикарей» заброшенной шайбой отметился нападающий Марко Росси. Благодаря этому он стал четвёртым представителем Австрии, сумевшим набрать 80+ очков за карьеру в НХЛ. В активе 23-летнего форварда теперь 80 (38+42) очков в 148 матчах в лиге.

Национальный рекорд принадлежит Томасу Ванеку (789 очков в 1029 матчах), на втором месте располагается Михаэль Грабнер (276 в 640), а топ-3 замыкает Михаэль Раффль (179 в 590). Из перечисленных игроков только Росси продолжает выступать в НХЛ, улучшая свои статистические показатели.