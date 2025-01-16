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Росси стал четвёртым представителем Австрии, сумевшим набрать 80+ очков за карьеру в НХЛ

Росси стал четвёртым представителем Австрии, сумевшим набрать 80+ очков за карьеру в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». В ходе второго периода хозяева впереди — 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
3 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Цуккарелло, Эрикссон Эк) – 03:02 (pp)     2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp)     2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp)     3:2 Хартман – 24:09     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15    

В составе «дикарей» заброшенной шайбой отметился нападающий Марко Росси. Благодаря этому он стал четвёртым представителем Австрии, сумевшим набрать 80+ очков за карьеру в НХЛ. В активе 23-летнего форварда теперь 80 (38+42) очков в 148 матчах в лиге.

Национальный рекорд принадлежит Томасу Ванеку (789 очков в 1029 матчах), на втором месте располагается Михаэль Грабнер (276 в 640), а топ-3 замыкает Михаэль Раффль (179 в 590). Из перечисленных игроков только Росси продолжает выступать в НХЛ, улучшая свои статистические показатели.

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