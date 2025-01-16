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«Баффало» — первая команда в истории НХЛ, забившая гол, не совершив ни броска за период

«Баффало» — первая команда в истории НХЛ, забившая гол, не совершив ни броска за период
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Маклауд (Клифтон, Маленстин) – 00:43     2:0 Козенс (Так) – 28:18     3:0 Маклауд (Цукер) – 39:56     3:1 Славин (Бёрнс, Котканиеми) – 43:45     3:2 Нечас (Гостисбер, Бёрнс) – 56:52     4:2 Маклауд (Томпсон, Цукер) – 59:36    

Как сообщается в источнике Sportsnet Stats, «клинки» сегодня установили уникальное достижение в истории НХЛ. «Баффало» — первая команда в истории североамериканской лиги, забившая гол, при этом не совершив ни броска за период. Историческое событие произошло в третьем отрезке матча, когда «Сэйбрз» забили удивительный гол.

Изначально последний гол в матче был записан на счёт Тейджа Томпсона, который произвёл бросок по воротам и попал в штангу. Но впоследствии в протоколе встречи гол был переписан на счёт Райана Маклауда, на котором нарушили правила в момент его попытки произвести добивание.

Защитник «Каролины» Брент Бёрнс совершил фол, не позволив Райану отправить шайбу в пустые ворота. Таким образом, гол был засчитан, а вот бросок в створ — нет, так как шайба сначала попала в штангу, а затем броска не произошло. В итоге статистика зафиксировала преимущество «Каролины» в третьем периоде по броскам в створ (8:0).

Отдельно отмечается, что подобная статистика по броскам в створ предоставляется лигой начиная с сезона-1965/1966.

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