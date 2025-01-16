«Баффало» — первая команда в истории НХЛ, забившая гол, не совершив ни броска за период

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» принимал «Каролину Харрикейнз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Как сообщается в источнике Sportsnet Stats, «клинки» сегодня установили уникальное достижение в истории НХЛ. «Баффало» — первая команда в истории североамериканской лиги, забившая гол, при этом не совершив ни броска за период. Историческое событие произошло в третьем отрезке матча, когда «Сэйбрз» забили удивительный гол.

Изначально последний гол в матче был записан на счёт Тейджа Томпсона, который произвёл бросок по воротам и попал в штангу. Но впоследствии в протоколе встречи гол был переписан на счёт Райана Маклауда, на котором нарушили правила в момент его попытки произвести добивание.

Защитник «Каролины» Брент Бёрнс совершил фол, не позволив Райану отправить шайбу в пустые ворота. Таким образом, гол был засчитан, а вот бросок в створ — нет, так как шайба сначала попала в штангу, а затем броска не произошло. В итоге статистика зафиксировала преимущество «Каролины» в третьем периоде по броскам в створ (8:0).

Отдельно отмечается, что подобная статистика по броскам в створ предоставляется лигой начиная с сезона-1965/1966.