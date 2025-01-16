Матс Цуккарелло вышел на шестое место в истории «Миннесоты» по результативным передачам
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимает «Эдмонтон Ойлерз». После завершения второго периода счёт равный — 3:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 03:02 (pp) 2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp) 2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32 2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp) 3:2 Хартман – 24:09 3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15 3:4 Подколзин (Арвидссон, Браун) – 41:28 3:5 Макдэвид – 52:49
В составе «Миннесоты» двумя результативными передачами отметился нападающий Матс Цуккарелло. 37-летний форвард достиг отметки в 218 ассистов за клуб, благодаря чему вышел на шестое место в истории «Миннесоты» по результативным передачам. Норвежский форвард сравнялся по этому показателю со словаком Марианом Габориком.
Клубный рекорд по передачам принадлежит финскому форварду Микко Койву (504), на втором месте располагается американский защитник Райан Сутер (314), топ-3 замыкает канадский игрок обороны Джаред Сперджен (283). В топ-5 также входят Пьер-Марк Бушар (241) и Микаэль Гранлунд (224).
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