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Миннесота Уайлд — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 16 января 2024, счет 3:5, НХЛ 2024-2025

Курьёзный гол Подколзина помог «Эдмонтону» одержать волевую победу над «Миннесотой»
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 03:02 (pp)     2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp)     2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp)     3:2 Хартман – 24:09     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15     3:4 Подколзин (Арвидссон, Браун) – 41:28     3:5 Макдэвид – 52:49    

Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте первого периода, когда Мэтт Болди реализовал большинство. Спустя 13 минут австрийский форвард Марко Росси удвоил преимущество «дикарей», но ещё до перерыва «нефтяники» смогли отыграться — отличились канадские нападающие Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Во втором периоде «Миннесота» во второй раз в матче вышла вперёд — на сей раз отличился американский форвард Райан Хартман. Но «Эдмонтон» снова отыгрался после гола канадца Райана Ньюджента-Хопкинса. На перерыв команды ушли при счёте 3:3.

А на самом старте третьего периода автором довольно курьёзного гола стал российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. 23-летний форвард выполнял передачу на одноклубника Дарнелла Нёрса, но угодил в конёк защитнику «Миннесоты» Деклану Чисхольму и стал автором гола после того, как шайба срикошетила в ворота Филипа Густавссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Благодаря голу россиянина «Эдмонтон» впервые в матче вырвался вперёд, а за семь минут до конца третьего периода дубль оформил Макдэвид, который сегодня вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ. Гол Подколзина же в итоге стал победным для его команды.

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