Курьёзный гол Подколзина помог «Эдмонтону» одержать волевую победу над «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт на четвёртой минуте первого периода, когда Мэтт Болди реализовал большинство. Спустя 13 минут австрийский форвард Марко Росси удвоил преимущество «дикарей», но ещё до перерыва «нефтяники» смогли отыграться — отличились канадские нападающие Зак Хайман и Коннор Макдэвид.

Во втором периоде «Миннесота» во второй раз в матче вышла вперёд — на сей раз отличился американский форвард Райан Хартман. Но «Эдмонтон» снова отыгрался после гола канадца Райана Ньюджента-Хопкинса. На перерыв команды ушли при счёте 3:3.

А на самом старте третьего периода автором довольно курьёзного гола стал российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин. 23-летний форвард выполнял передачу на одноклубника Дарнелла Нёрса, но угодил в конёк защитнику «Миннесоты» Деклану Чисхольму и стал автором гола после того, как шайба срикошетила в ворота Филипа Густавссона.

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Благодаря голу россиянина «Эдмонтон» впервые в матче вырвался вперёд, а за семь минут до конца третьего периода дубль оформил Макдэвид, который сегодня вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ. Гол Подколзина же в итоге стал победным для его команды.