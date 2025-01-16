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Макдэвид вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе победителей 3 (2+1) очками отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Благодаря третьему очку в матче проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «нефтяников» Макдэвид достиг отметки в 1044 очка в североамериканской лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Коннор вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, превзойдя по этому показателю Яри Курри (1043). Клубный рекорд принадлежит лучшему снайперу и лучшему бомбардиру в истории североамериканской лиги легендарному канадцу Уэйну Гретцки (1669).