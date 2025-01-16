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Макдэвид вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ

Макдэвид вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди (Эрикссон Эк, Цуккарелло) – 03:02 (pp)     2:0 Росси (Болди, Цуккарелло) – 16:11 (pp)     2:1 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 16:32     2:2 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 18:28 (pp)     3:2 Хартман – 24:09     3:3 Ньюджент-Хопкинс (Эмберсон, Кулак) – 34:15     3:4 Подколзин (Арвидссон, Браун) – 41:28     3:5 Макдэвид – 52:49    

В составе победителей 3 (2+1) очками отметился капитан команды Коннор Макдэвид. Благодаря третьему очку в матче проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «нефтяников» Макдэвид достиг отметки в 1044 очка в североамериканской лиге.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Коннор вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ, превзойдя по этому показателю Яри Курри (1043). Клубный рекорд принадлежит лучшему снайперу и лучшему бомбардиру в истории североамериканской лиги легендарному канадцу Уэйну Гретцки (1669).

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Коннор Макдэвид вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по очкам за клуб в НХЛ
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